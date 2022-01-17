Семейная традиция: Градский в свое время шутил, что хранит деньги в буфете

Александр Градский всегда отличался хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. Поэтому неудивительными кажутся его слова, которые приводит «МК». Музыкант в различных интервью рассказывал, что деньги хранит дома в обычном буфете. И даже шутил, что их уже так много, что они не влезают в него и буквально вываливаются.

Зачем его вдова Марна Коташенко вдруг перевезла все деньги в загородный дом, пока остается загадкой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, дерзкое ограбление на сто миллионов рублей произошло накануне днем. Злоумышленники сначала подстроили аварию на дороге, а потом вскочили в машину к Марине Коташенко и заставили ее вернуться в свой загородный дом. А вот дальше появляются вопросы, которые могут перевернуть весь ход расследования.

Как получилось, что огромная сумма хранилась просто под кроватью. А сама пострадавшая обратилась в полицию только спустя семь часов. Что все это может значить — разбирался Кирилл Поляков.

От въезда на территорию коттеджного поселка до земельного участка Марины Коташенко несколько десятков метров. Охрана на КПП ничего подозрительного не заметила, машина с тремя неизвестными и вдовой Александра Градского заехала на территорию.

Через несколько часов из разных источников появляется настоящая детективная история. На центральной кольцевой автомобильной дороге неизвестные спровоцировали ДТП с участием машины Марины Коташенко. К ней подсели трое мужчин, которые стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок и отдать 100 миллионов рублей. Но после этого они не скрылись. Коташенко довезла грабителей до Апрелевки, там они пересели в другую машину. Только через несколько часов потерпевшая обращается в полицию.

«Если с 13-ти до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это, конечно же вызывает большое количество вопросов. Поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам», — высказал предположение звездный адвокат Сергей Жорин.

Уже в процессе следственных мероприятий появляется еще одна интересная подробность. Похищенные 100 миллионов рублей хранились на втором этаже под кроватью. Оперативники искали в доме следы отпечатков пальцев злоумышленников и собирали данные с близлежащих камер видеонаблюдения.

Следователи работали в доме вдовы Александры Градского несколько часов. Сейчас въездные ворота открыты, в окнах не горит свет. Не исключено, что Марина Коташенко выехала со следователями на место предполагаемого ДТП.