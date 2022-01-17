По наводке? Как действовали ограбившие вдову Градского злоумышленники

Ограбившие вдову покойного Александра Градского злоумышленники прекрасно знали, какой куш они сорвут в случае успеха. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, отметивший невероятную «театральность» преступления.

«О том, что в доме хранится крупная сумма денег наличными, преступникам мог рассказать только кто-то из близкого окружения потерпевшей, кто-то, вхожий в дом. При этом тот факт, насколько „театрально“ был выстроен каждый шаг грабителей, может говорить только о том, что преступление готовилось заранее», — объяснил собеседник.

По основной версии, грабители тщательно спланировали нападение и успешно воплотили свой план в жизнь. Правоохранители продолжают выяснять детали многомиллионного ограбления. Согласно последней информации, вероятно, налетчики воспользовались поддельными номерами. Зарегистрированное в одном из поселков Тульской области авто, как выяснили журналисты, никогда там не появлялось.

Есть и другой вариант развития событий. В частности, источник в правоохранительных органах предполагает, что преступление могло быть подстроено. Марина Коташенко обратилась с заявлением в полицию только спустя несколько часов после инцидента. При этом, женщина путается в показаниях.

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая Коташенко расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у вдовы Градского деньги и имущество на 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину, чтобы узнать о перспективах развития дела для якобы ограбленной вдовы.