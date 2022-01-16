Телеведущий Зеленский о риске ранней смерти: «На пенсии здоровьем позанимаюсь»

Как точно отмечал сам журналист, в бешеном ритме живут очень и очень многие люди его возраста.

Внезапная смерть известного телеведущего Михаила Зеленского стала шоком для его близких, коллег и поклонников. Казалось, что в его 46 лет все самое интересное в жизни только начинается — новые отношения, проекты. Однако наступил такой трагический финал.

Между тем, телеведущего медики предупреждали о проблемах со здоровьем еще десять лет назад, пишет сайт KP.RU. Именно тогда Владимир Зеленский принял участие в телепроекте «Подари себе жизнь», в ходе которого ему провели ряд обследований и анализов. Вердикт врачей оказался неутешительным.

Крайне напряженный рабочий график, перекусы фастфудом, недосып и частое курение сделали свое дело и серьезно подорвали здоровье еще молодого мужчины.

«Последствия курения — это не только ваш землистый цвет лица и синюшные губы. Ваши легкие забиты мокротой, — это самая большая проблема. Кроме того, есть нарушения иммунной системы, Это значит, что ваш организм подвержен любой инфекции. И риск развития пневмонии при вашем курении на сегодняшний день достаточно высокий», — говорила Зеленскому доктор Шаповаленко.

Помимо этого, у журналиста отмечался высокий уровень гемоглобина в крови, который опасен развитием тромбозов. Они грозят инсультом и тяжелым атрофическим гастритом.

Правда, слова медиков Зеленский не принимал близко к сердцу. По его собственному признанию, жаловаться он не привык, но и по-другому жить просто не получалось. Бешеный ритм, карьера, планы — все это заставляло крутиться в колесе привычных дел, надеясь, что вот еще немного — и сможешь передохнуть. Как точно отмечал сам журналист, так живут очень и очень многие люди его возраста.

«Я не хочу жаловаться, что я как-то не высыпаюсь или невероятно устаю, потому что 90% мужиков в Москве, наверно, так же не высыпаются и устают — это нормальное состояние для нас. Поймите, уважаемые доктора, я же должен что-то делать на пенсии — тогда и отдохну, и здоровьем позанимаюсь», — убеждал Зеленский врачей.

Однако все восемь недель проекта телеведущий исполнял рекомендации врачей. Он регулярно играл в бадминтон, ездил на работу на велосипеде, пил настой шиповника вместо кофе и отказался от гамбургеров в пользу геркулесовых каш. Зеленский даже бросил курить.

В итоге телеведущий повернул биологические часы вспять и вернул себе 13 лет жизни. По словам врачей, генетически он должен был жить до 79 лет, но до начала проекта мог рассчитывать на жизнь только до 58-ми, а после проекта — до 71.

Правда, вскоре после проекта Михаил Зеленский вернулся к привычному образу жизни. По словам жены, последние годы ведущий все также пропадал на работе и курил одну сигарету за другой.

Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет в Доминикане, где он отдыхал вместе с супругой Милой Рубинчик. По имеющейся информации, причиной смерти стал инфаркт, хотя ранее сообщалось об инсульте. По признанию супруги журналиста, ему резко стало плохо, состояние ухудшалось буквально на глазах. Жена довела его до пункта медицинской помощи в отеле, но оказать журналисту медицинскую помощь уже не успели. Он умер прямо на входе в медпункт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наследство оставил телеведущий Зеленский после своей смерти.