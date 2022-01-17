Криминалист: вдова Градского рискует оказаться на детекторе лжи

Из-за нестыковок в деле с ограблением вдову Александра Градского — актрису Марину Коташенко — могут усадить за детектор лжи. Если женщина участвовала в сговоре с преступниками, чтобы скрыть миллионы рублей от других наследников поэта-песенника, это обязательно вскроется. Таким мнением с 5-tv.ru поделился эксперт-криминалист, адвокат Станислав Рыбчинский.

Как известно, по версии Коташенко, грабители подкараулили ее на ЦКАД в Подмосковье, организовали ДТП, затем потребовали отвезти в дом, где хранились наличные, вынудили доставить к месту «Х» и скрылись на авто. Женщина обратилась в полицию только спустя семь часов после ЧП, что породило слухи о ее возможном знакомстве со злоумышленниками. Иначе зачем давать такую огромную фору во времени?

«Полиграф поставит точку в вопросе — инсценировка это или нет. Да, бывают иногда инсценировки, чтобы избежать каких-то выплат, когда говорят, что деньги были, но вот сейчас они пропали. Такой вариант тоже может просматриваться», — констатировал Рыбчинский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Впрочем, не исключил юрист и того, что к делу могут быть причастны люди из окружения вдовы Градского. Например, домработники или иные персоны, хорошо знающие диву, ее распорядок дня, планы.

«Это преступление беспрецедентное по количеству похищенных средств злоумышленниками. При расследовании данного вида преступлений будут отрабатываться две версии. Либо это случайные грабители, которые решили совершить преступление, выбрав одинокую девушку и дорогую иномарку. Либо это все-таки информация происходила из ближнего круга», — подчеркнул опытный криминалист.

Станислав Рыбчинский признался, что сам склоняется к версии о предательстве хороших знакомых. В противном случае и сама Марина Коташенко может оказаться за решеткой за махинации с неподеленными деньгами, входящими в наследственную массу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему юрист Александр Добровинский исключил версию сговора в деле вдовы Градского.