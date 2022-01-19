Пламя раздора: пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи
Пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Юзеры высмеяли обстановку родственницы маэстро, углядев в предметах французского интерьера Натальи Градской скрытый смысл.
Сестра умершего Александра Градского Наталья в эфире программы Андрея Малахова обвинила вдову Марину Коташенко в махинациях с наследством, заявив, что история с ограблением 100 миллионов рублей из-под кровати наверняка подстроена, а сам брак — недействителен.
Выслушав претензии женщины, пользователи сети обратили внимание на одну деталь — свои оскорбления она высказывала, сидя за столом дома на фоне горящей свечи. Зачем она использовала такой необычный предмет декора, неясно. Кто-то предположил, что свеча понадобилась Наталье Градской для создания особого таинственного антуража — «для пущей убедительности».
А другие и вовсе стали беспокоиться за женщину — во время эфира казалось, что свеча может случайно упасть и объять пламенем все вокруг. Тем самым карма моментально настигнет оскорбившую Коташенко, посчитали юзеры. Язвительное и пренебрежительное отношение к молодой женщине, прожившей 17 лет рядом с маэстро и подарившей ему двоих детей, пользователи осудили, назвав Наталью Градскую «алчной и завистливой», «исходящей ядом».
«Как язык поворачивается у сестры сказать, что брак ненастоящий»;
«Эту сестру, Наташу из Ниццы, тоже надо проверить следствию», — высказались пользователи сети.
«А зачем сестра Градского вещает на фоне свечи? Это для правдоподобия или что? А если бы свеча упала, и все загорелось вокруг? Возмездие?» — предположили фанаты Градского.
По факту ограбления ведется расследование, которое уже отметило нестыковки в показаниях Коташенко.
Как ранее писал 5-tv.ru, сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях.
- 18 янв
- «Ваш брак недействителен»: сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях
- 18 янв
- Ограбленная вдова Градского стала его наследницей за две недели до смерти
- 12 янв
- Роскошный особняк Градского в Подмосковье не достанется его близким
- 9 янв
- Александр Буйнов попал в больницу с тяжелой травмой после падения
- 7 янв
- Семья Градского до сих пор не рассчиталась с его долгами
- 27 дек
- Дима Билан рассказал, почему пропустил похороны Александра Градского
- 24 дек
- Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года
- 23 дек
- Куда пропал худрук? Преемник Градского внезапно «исчез» из театра
- 18 дек
- Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»
- 18 дек
- Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца
Читайте также
79%
0.29 87.02
0.16
Нашли ошибку?