Пламя раздора: пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 265

Пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи

Пламя раздора: пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Юзеры высмеяли обстановку родственницы маэстро, углядев в предметах французского интерьера Натальи Градской скрытый смысл.

Сестра умершего Александра Градского Наталья в эфире программы Андрея Малахова обвинила вдову Марину Коташенко в махинациях с наследством, заявив, что история с ограблением 100 миллионов рублей из-под кровати наверняка подстроена, а сам брак — недействителен.

Выслушав претензии женщины, пользователи сети обратили внимание на одну деталь — свои оскорбления она высказывала, сидя за столом дома на фоне горящей свечи. Зачем она использовала такой необычный предмет декора, неясно. Кто-то предположил, что свеча понадобилась Наталье Градской для создания особого таинственного антуража — «для пущей убедительности».

А другие и вовсе стали беспокоиться за женщину — во время эфира казалось, что свеча может случайно упасть и объять пламенем все вокруг. Тем самым карма моментально настигнет оскорбившую Коташенко, посчитали юзеры. Язвительное и пренебрежительное отношение к молодой женщине, прожившей 17 лет рядом с маэстро и подарившей ему двоих детей, пользователи осудили, назвав Наталью Градскую «алчной и завистливой», «исходящей ядом».

«Как язык поворачивается у сестры сказать, что брак ненастоящий»;

«Эту сестру, Наташу из Ниццы, тоже надо проверить следствию», — высказались пользователи сети.

«А зачем сестра Градского вещает на фоне свечи? Это для правдоподобия или что? А если бы свеча упала, и все загорелось вокруг? Возмездие?» — предположили фанаты Градского.

По факту ограбления ведется расследование, которое уже отметило нестыковки в показаниях Коташенко.

Как ранее писал 5-tv.ru, сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях.

Тема:
Умер Александр Градский
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