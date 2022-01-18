«Ваш брак недействителен»: сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 058

Сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях

«Ваш брак недействителен»: сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Наталья назвала позором историю с ограблением вдовы композитора.

Народный артист России Александр Градский прожил со своей четвертой избранницей Мариной Коташенко 17 лет, однако пара официально зарегистрировала отношения только за две недели до смерти маэстро.

Родственники легендарного музыканта воздерживались от комментариев о его последней любви, однако на фоне известий о громком ограблении молодой вдовы двоюродная сестра Градского решила поделиться своей точкой зрения на взаимоотношения супругов с огромной разницей в возрасте.

По словам Натальи, композитор был одинок и не получал должного внимания со стороны жены.

«Саша не говорил, что это его муза, что готов посвятить ей всю жизнь — это бред. Марина, успокойтесь! Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен. Какая любовь была, если Саша умер, где она была? Он один умирал. Противно!» — заявила женщина в эфире ток-шоу на одном из телеканалов.

Родственница также не обошла вниманием недавнее нападение на Марину Коташенко, в ходе которого злоумышленники украли у нее 100 миллионов рублей. По мнению сестры Градского, вся эта история могла быть подстроена.

«Здесь все подстава! На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство… Для меня лично эта ситуация — позор», — категорично высказалась Наталья.

Сейчас по факту ограбления вдовы музыканта ведется расследование. При этом правоохранители отмечают ряд нестыковок в показаниях Коташенко, которые наводят на мысли о возможной инсценировке, которая, предположительно, понадобилась, чтобы вывести крупную сумму из доли наследства.

Однако известно, что еще при жизни Градский сделал все, чтобы его любимая женщина и дети ни в чем не нуждались.

К примеру, один из особняков композитора в Подмосковье стоимостью 125 миллионов рублей был оформлен на Коташенко много лет назад, также Градский приобрел две квартиры в столице для их общих сыновей, старшему из которых семь лет, а младшему — три, пишет 7Дней.ру.

В связи с этим решение пойти на риск и потерять свое законное право на наследство ради небольшой части средств из состояния музыканта не выдерживает критики. Как бы там ни было, определенные выводы о происшествии делать рано, ведь окончательный вердикт предстоит вынести компетентным органам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог подставить ограбленную на 100 миллионов вдову Александра Градского?

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