Актер Олег Басилашвили во второй раз заболел коронавирусом
Никаких симптомов заболевания у народного артиста СССР нет.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
Врачи выявили коронавирус у актера Олега Басилашвили. Как рассказал народный артист СССР в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, он не чувствует, что заболел.
«Мне вчера был поставлен диагноз. Самочувствие нормальное. Никаких симптомов нет, но обнаружен он», — объяснил 87-летний актер.
Басилашвили признался, что не понимает, как смог заразиться COVID-19, пишет сайт KP.RU. Актер уже несколько месяцев как самоизолировался на даче. Вероятно, болезнь ему кто-то «привез».
Артист уже не в первый раз болеет коронавирусом. Свое нормальное самочувствие сейчас Басилашвили связывает с вакцинацией — актер успел привиться от COVID-19.
Народный артист СССР Олег Басилашвили известен широкой аудитории ролями в «Служебном романе», «Осенней марафоне» и других популярных кинолентах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Борис Корчевников вспоминал давнее интервью с бывшей супругой Басилашвили Татьяной Дорониной. По словам телеведущего, актриса не смогла стать мамой после предательства мужа.
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