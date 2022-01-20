Актер Олег Басилашвили во второй раз заболел коронавирусом

Врачи выявили коронавирус у актера Олега Басилашвили. Как рассказал народный артист СССР в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, он не чувствует, что заболел.

«Мне вчера был поставлен диагноз. Самочувствие нормальное. Никаких симптомов нет, но обнаружен он», — объяснил 87-летний актер.

Басилашвили признался, что не понимает, как смог заразиться COVID-19, пишет сайт KP.RU. Актер уже несколько месяцев как самоизолировался на даче. Вероятно, болезнь ему кто-то «привез».

Артист уже не в первый раз болеет коронавирусом. Свое нормальное самочувствие сейчас Басилашвили связывает с вакцинацией — актер успел привиться от COVID-19.

Народный артист СССР Олег Басилашвили известен широкой аудитории ролями в «Служебном романе», «Осенней марафоне» и других популярных кинолентах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Борис Корчевников вспоминал давнее интервью с бывшей супругой Басилашвили Татьяной Дорониной. По словам телеведущего, актриса не смогла стать мамой после предательства мужа.