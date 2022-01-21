Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии

Состояние актера Леонида Куравлева медленно улучшается, рассказал сын пациента Василий Куравлев.

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Об экстренной госпитализации пожилого артиста стало известно 10 января. Его доставили в больницу в Коммунарке из дома престарелых. Из учреждения забрали все вещи Куравлева, место его проживания после выздоровления неизвестно.

Первоначально у пациента подозревали коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился, зато у актера обнаружили массу сопутствующих патологий. В частности, серьезное поражение головного мозга и проблемы с пищеварением. Куравлев лишился возможности самостоятельно принимать пищу, поэтому пришлось его оперировать. За состоянием Куравлева тщательно наблюдает главврач учреждения Денис Проценко.

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