Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии
Актера госпитализировали с воспалением легких в больницу в Коммунарке.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Состояние актера Леонида Куравлева медленно улучшается, рассказал сын пациента Василий Куравлев.
«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Об экстренной госпитализации пожилого артиста стало известно 10 января. Его доставили в больницу в Коммунарке из дома престарелых. Из учреждения забрали все вещи Куравлева, место его проживания после выздоровления неизвестно.
Первоначально у пациента подозревали коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился, зато у актера обнаружили массу сопутствующих патологий. В частности, серьезное поражение головного мозга и проблемы с пищеварением. Куравлев лишился возможности самостоятельно принимать пищу, поэтому пришлось его оперировать. За состоянием Куравлева тщательно наблюдает главврач учреждения Денис Проценко.
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