С концами? Вещи Леонида Куравлева забрали из дома престарелых

Народный артист попал в больницу с коронавирусом из пансионата, однако новое место жительства после выздоровления пока не определено.

Гениальный советский актер, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев, по словам сына Василия, идет на поправку и, вполне вероятно, скоро переедет из реанимации в обычную палату. Где окажется артист после выписки — пока неизвестно, однако в доме престарелых с многообещающим названием «Идиллия», специализацией которого является реабилитация после COVID-19, не уверены в его возвращении. Причина — родные артиста забрали принадлежащие ему вещи.

«Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам», — рассказали сотрудники пансионата изданию StarHit.ru.

Устраивая отца в учреждение для престарелых, дети надеялись на улучшение его состояния: после смерти в 2012 году любимой супруги Леонид Вячеславович стал нелюдим и много времени провел в лежачем положении. Родные считают, что пребывание в пансионате уменьшило апатию.

«Перед заездом родственникам выдается список необходимых вещей, у него, конечно же, было все необходимое плюс приятные мелочи, которые постоянно приносили близкие», — поделились в учреждении, добавив, что так делают, чтобы человеку было комфортнее и он чувствовал себя как дома.

Перед Рождеством 85-летнего Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус, у актера выявили воспаление легких. Помимо этого, ему диагностировали дисфагию, из-за чего пришлось провести экстренную операцию. В желудок Леонида Куравлева вставили трубку, через которую подают пищу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач оценила шансы Куравлева на восстановление как «достаточно проблематично».