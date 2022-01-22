Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского отпустили
Было установлено, что в момент нападения на Марину Коташенко Ромиз А. не находился в районе преступления.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко отпустили. Ранее Ромиз А. был доставлен в полицию в связи с тем, что его мобильный телефон находился в районе совершения преступления. Однако, как выяснилось, мужчина передал устройство брату. Сам подозреваемый в районе вооруженного нападения на Коташенко не находился — это подтвердило следствие.
В результате подозреваемого отпустили под обязательство о явке.
Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая Коташенко расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у вдовы Градского деньги и имущество на 100 миллионов рублей.
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