Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского отпустили

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 6 900

Было установлено, что в момент нападения на Марину Коташенко Ромиз А. не находился в районе преступления.

Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского отпустили

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко отпустили. Ранее Ромиз А. был доставлен в полицию в связи с тем, что его мобильный телефон находился в районе совершения преступления. Однако, как выяснилось, мужчина передал устройство брату. Сам подозреваемый в районе вооруженного нападения на Коташенко не находился — это подтвердило следствие.

В результате подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая Коташенко расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у вдовы Градского деньги и имущество на 100 миллионов рублей.

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