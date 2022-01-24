Экс-разведчик Франции назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»

США идут на дно и тянут за собой другие страны, считает Эрик Денесе.

Принципиальная политика Запада в отношении Москвы крайне губительна для него же. Такую точку зрения высказал бывший французский разведчик Эрик Денесе в беседе с изданием Atlantico.

Вместо того, чтобы укрепить отношения с Россией на фоне растущей угрозы со стороны Китая, Вашингтон рассорился с Москвой. Такое поведение выглядит безумным на фоне ситуации, складывающейся явно не в пользу США и их партнеров, считает Денесе.

«Все это наводит на мысль, что Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — считает эксперт.

Говоря об украинском кризисе, специалист французской разведки подчеркнул, что в произошедшем виноваты прежде всего жители Запада и сами украинцы. Свержение демократически избранного президента Виктора Януковича было серьезной ошибкой.

«Запад поощрял и поддерживал этот настоящий переворот, попирая ценности и правила, которые он отстаивает», — подчеркнул Денесе.

Однако сейчас они похоже с опозданием, но осознают, что из сложившейся ситуации им не выйти победителями — придется нести ответственность за случившееся на Украине, пишет Газета.ру, ссылаясь на слова специалиста.

При этом США продолжают пытаться всеми силами оттолкнуть Россию от Европы. Яркий тому пример — препятствия, которые они создают на пути к реализации газопровода «Северный поток — 2», отметил экс-разведчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Лондоне боятся ограничений поставок газа из-за антироссийских санкций.