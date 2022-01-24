Экс-разведчик Франции назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 3 440

Французский экс-разведчик Денесе назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»

Экс-разведчик Франции назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»

Фото: РИА Новости / Николай Хижняк

США идут на дно и тянут за собой другие страны, считает Эрик Денесе.

Принципиальная политика Запада в отношении Москвы крайне губительна для него же. Такую точку зрения высказал бывший французский разведчик Эрик Денесе в беседе с изданием Atlantico.

Вместо того, чтобы укрепить отношения с Россией на фоне растущей угрозы со стороны Китая, Вашингтон рассорился с Москвой. Такое поведение выглядит безумным на фоне ситуации, складывающейся явно не в пользу США и их партнеров, считает Денесе.

«Все это наводит на мысль, что Запад под американским руководством, похоже, непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого», — считает эксперт.

Говоря об украинском кризисе, специалист французской разведки подчеркнул, что в произошедшем виноваты прежде всего жители Запада и сами украинцы. Свержение демократически избранного президента Виктора Януковича было серьезной ошибкой.

«Запад поощрял и поддерживал этот настоящий переворот, попирая ценности и правила, которые он отстаивает», — подчеркнул Денесе.

Однако сейчас они похоже с опозданием, но осознают, что из сложившейся ситуации им не выйти победителями — придется нести ответственность за случившееся на Украине, пишет Газета.ру, ссылаясь на слова специалиста.

При этом США продолжают пытаться всеми силами оттолкнуть Россию от Европы. Яркий тому пример — препятствия, которые они создают на пути к реализации газопровода «Северный поток — 2», отметил экс-разведчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Лондоне боятся ограничений поставок газа из-за антироссийских санкций.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

11:32
Предвестник смерти: назван универсальный симптом ранней стадии рака
11:12
Адвокат Федосеевой-Шукшиной о ее свадьбе с сыном Алибасова: «Согласия не давала»
11:02
Экс-разведчик Франции назвал антироссийскую политику Запада «самоубийством»
11:02
Ученица Андрея Мягкова рассказала, кому может достаться наследство его семьи
10:52
Картинг-столица России: «Игора Драйв» получила высшую лиценщию FIA
10:42
Певица МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь

Сейчас читают

Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Тернистый путь: ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год