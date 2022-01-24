Песков призвал НАТО отговорить Киев от решения силой конфликта в Донбассе

Странам НАТО стоит отговаривать Украину от идеи решить силой конфликт на востоке страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет Газета.ру.

В Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией, в частности, усилением присутствия ВСУ у границ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и действительно такая угроза сейчас есть. Мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине», — отметил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента России, масла в огонь добавляет усиление военной помощи со стороны западных партнеров Незалежной. Поставляемая техника вдохновляет «горячие головы» в Киеве на силовое решение кризиса. Потому сейчас угроза провокаций на Украине особенно высока, отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ДНР заявили о готовящемся наступлении ВСУ на Донбасс. Об этом свидетельствуют данные, полученные Народной милицией самопровозглашенной республики.