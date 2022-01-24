Купальник б/у и сапоги-«лабутены»: зачем вдова Градского распродавала имущество?

На популярном сервисе купли-продажи в интернете обнаружились около 40 объявлений Марины Коташенко.

В последние два года вдова певца Александра Градского Марина Коташенко вела активную торговлю личными вещами в сети: на одной из онлайн-площадок журналисты сайта KP.RU нашли около 40 ее объявлений.

В числе выставленных Коташенко лотов на продажу обнаружились детские сандалии и аксессуары для коляски, брендовые платья и туфли, купальник б/у, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по пять рублей за штуку.

Все имущество оценивается примерно в 120 тысяч рублей, а самыми дорогими оказались сапоги «лабутены» (Christian Louboutin). Коташенко запросила за них 45 тысяч рублей. В объявлении она указала, что обувь новая, не ношеная, была куплена в Нью-Йорке за 1150 долларов (примерно 90 тысяч рублей по текущему курсу), а причина продажи — неподходящий размер.

Издание предположило, что вдова Градского при его жизни нуждалась в деньгах на карманные расходы. Ранее домработница семьи рассказала, что сама Коташенко нигде не работала, а ее звездный супруг был прижимист и выдавал суммы строго на необходимое.

Схожее мнение высказал и психолог Андрей Зберовский, который прокомментировал «финансовые операции» Коташенко в интернете.

«Несмотря на стереотипы, неработающим женам богачей действительно постоянно не хватает денег. Да, они окружены помощниками по хозяйству, на столе — устрицы и фуа-гра, в гараже — люксовый автомобиль, но свободных денег мужья не выдают. <…> Еще хочу отметить: если женщина раньше жила в бедности, то разбогатев, она не станет ничего выбрасывать и будет рачительно использовать каждую копейку», — подчеркнул эксперт.

16 января стало известно об ограблении Марины Коташенко в Подмосковье. С ее слов, преступники спровоцировали ДТП, после чего забрались к ней в машину и, угрожая расправой, заставили отвезти их к ней домой. Там они якобы забрали у вдовы Градского сумку со 100 миллионами рублей.

Из-за ряда нестыковок в рассказе Коташенко ее заподозрили в инсценировке ограбления, однако позднее эта версия не подтвердилась. Также следователям удалось установить, что родственники Градского не имеют отношения к преступлению.

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22 января сообщалось о задержании одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского. Им оказался 25-летний Ромиз А., работавший на рынке. Следствие установило, что мобильный телефон молодого человека находился в районе совершения преступления. Однако позднее выяснилось, что подозреваемый передал устройство брату, а сам не имеет никакого отношения к ограблению Коташенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин усомнился в истории с ограблением вдовы композитора и музыканта Александра Градского.