Врач назвала ошибки, при которых тест на коронавирус даст ложный результат

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 006

Терапевт дала несколько рекомендаций, чтобы избежать неправильных результатов ПЦР-теста.

Врач назвала ошибки, при которых тест на коронавирус даст ложный результат

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Чтобы ПЦР-тест на определение новой коронавирусной инфекции дал правильный результат, нельзя пренебрегать подготовкой к сдаче анализа. Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, в течение нескольких часов до сдачи ПЦР-теста нельзя сморкаться и промывать нос. Кроме того, не следует есть в этот промежуток времени. А если вы берете у себя мазок самостоятельно, то необходимо знать, как правильно взять биоматериал.

«Нужно достаточно глубоко заводить инструмент для взятия мазка. Зачастую просто некачественно проводят тест — это влияет на его результат», — объяснила медик.

Она добавила, что на результат влияет и количество вируса на слизистых. Иногда SARS-CoV-2 может находиться внутри организма, тогда высок риск получить ложноотрицательный тест.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России начнется спад заболеваемости, по словам вирусолога Чумакова.

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