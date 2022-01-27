Китайские ученые обнаружили новый коронавирус
Открытие сделали специалисты из Уханя, — колыбели нынешней пандемии.
Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru
Китайские ученые обнаружили у мышей новый коронавирус. NeoCov, так его назвали, способен проникать в клетки подобно COVID-19, но для людей он пока представляет только потенциальную опасность. Чтобы «очеловечиться», вирус должен мутировать. Примечательно, что открытие сделали специалисты из Уханя, — колыбели нынешней пандемии.
В олимпийском Пекине, тем временем, выявляют все новые случаи заболевания. Пока их 23. Из-за подозрения на коронавирус не полетели в Китай пятеро участников нашей сборной по биатлону: две спортсменки, тренер и помощники. Как сообщили в Союзе биатлонистов, выступлению россиян эта потеря помешать не должна.
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