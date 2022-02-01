Харатьян произнес трогательную речь у могилы Куравлева: «Жизнь страны связана с этим человеком»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 014

Знаменитый актер с трудом сдерживал эмоции на прощании с легендой кинематографа. Леониду Вячеславовичу было 85 лет.

Харатьян произнес трогательную речь у могилы Куравлева: «Жизнь страны связана с этим человеком»

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

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Народный артист России Дмитрий Харатьян тяжело переживает кончину коллеги, выдающегося актера Леонида Куравлева. Он был одним из тех, кто лично пришел проводить гения в последний путь, и у могилы осмелился произнести короткую, но трогательную речь.

Церемония прощания с Леонидом Вячеславовичем состоялась днем 1 февраля в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Затем гроб с телом актера транспортировали на Троекуровское кладбище столицы. Мероприятие было закрытым — так решили родные покойного. Поклонники сильно огорчились, поскольку тоже хотели напоследок увидеть легенду. И их можно понять.

«Огромная жизнь связана с этим человеком — всей страны, всех нас. Независимо от возраста и поколений», — цитирует Дмитрий Харатьяна Daily Storm.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни 30 января. Состояние его здоровья серьезно ухудшилось в начале года. Из дома престарелых его экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Диагноз подтвердился, однако тест на COVID давал отрицательный результат. В ходе лечения у актера обнаружили проблемы с пищеварительной системой — пришлось проводить операцию. Также был явно сильно поврежден головной мозг. К сожалению, справиться со всеми нагрузками организм легенды кинематографа не смог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родные дети сэкономили на похоронах Леонида Куравлева.

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