Харатьян произнес трогательную речь у могилы Куравлева: «Жизнь страны связана с этим человеком»
Знаменитый актер с трудом сдерживал эмоции на прощании с легендой кинематографа. Леониду Вячеславовичу было 85 лет.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Народный артист России Дмитрий Харатьян тяжело переживает кончину коллеги, выдающегося актера Леонида Куравлева. Он был одним из тех, кто лично пришел проводить гения в последний путь, и у могилы осмелился произнести короткую, но трогательную речь.
Церемония прощания с Леонидом Вячеславовичем состоялась днем 1 февраля в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Затем гроб с телом актера транспортировали на Троекуровское кладбище столицы. Мероприятие было закрытым — так решили родные покойного. Поклонники сильно огорчились, поскольку тоже хотели напоследок увидеть легенду. И их можно понять.
«Огромная жизнь связана с этим человеком — всей страны, всех нас. Независимо от возраста и поколений», — цитирует Дмитрий Харатьяна Daily Storm.
Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни 30 января. Состояние его здоровья серьезно ухудшилось в начале года. Из дома престарелых его экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Диагноз подтвердился, однако тест на COVID давал отрицательный результат. В ходе лечения у актера обнаружили проблемы с пищеварительной системой — пришлось проводить операцию. Также был явно сильно поврежден головной мозг. К сожалению, справиться со всеми нагрузками организм легенды кинематографа не смог.
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