Анорексия? Врач оценила фигуру резко похудевшей Анны Грачевской
Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, есть ли анорексия у вдовы Грачевского
Фото, видео: Instagram @anna_grachevskaya; 5-tv.ru
Знаменитость испугала поклонников фотографиями рельефного тела.
Фигура бывшей жены покойного режиссера Бориса Грачевского то и дело заставляет поклонников беспокоиться о ее здоровье. Фанаты полагают, что за последнее время девушка сильно похудела - пользователи даже заподозрили у нее анорексию. Сама знаменитость всячески опровергает подобные домыслы.
«Для „экспертов“, чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать», — высказалась она в своем Instagram-аккаунте.
Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова также считает, что ставить диагноз пока рано. В интервью 5-tv.ru она оценила фигуру Анны Грачевской.
«Анорексия — это нарушение пищевого поведения. Внешне сказать по человеку, присутствуют у него данные расстройства либо нет, невозможно, потому как даже наличие снижения веса не будет говорить о том, что присутствует данный тип нарушения», — пояснила эксперт 5-tv.ru.
По ее словам, для того, чтобы определить, что у человека сильно снижен вес, нужно высчитать индекс массы тела.
«Что касается анорексии, данное состояние может быть диагностировано и выявлено на основании тестов, опросников. Как правило, постановка такого диагноза занимается врач-психотерапевт», — заключила Филиппова.
К слову, Анна Грачевская про анорексию знает не понаслышке. С ней звезда сталкивалась много лет назад. Кроме того, девушка пострадала от булимии — аномального переедания.
«Это в каком-то смысле зависимость, и меня радует хотя бы то, что я осознаю, что есть проблема, и я с ней борюсь. В данный момент я считаю, что я здорова, и со мной все в порядке», — рассказывала она ранее в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как советские актеры изнуряли себя опасными диетами.
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