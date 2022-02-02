Анорексия? Врач оценила фигуру резко похудевшей Анны Грачевской

Знаменитость испугала поклонников фотографиями рельефного тела.

Фигура бывшей жены покойного режиссера Бориса Грачевского то и дело заставляет поклонников беспокоиться о ее здоровье. Фанаты полагают, что за последнее время девушка сильно похудела - пользователи даже заподозрили у нее анорексию. Сама знаменитость всячески опровергает подобные домыслы.

«Для „экспертов“, чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать», — высказалась она в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @anna_grachevskaya

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова также считает, что ставить диагноз пока рано. В интервью 5-tv.ru она оценила фигуру Анны Грачевской.

«Анорексия — это нарушение пищевого поведения. Внешне сказать по человеку, присутствуют у него данные расстройства либо нет, невозможно, потому как даже наличие снижения веса не будет говорить о том, что присутствует данный тип нарушения», — пояснила эксперт 5-tv.ru.

По ее словам, для того, чтобы определить, что у человека сильно снижен вес, нужно высчитать индекс массы тела.

«Что касается анорексии, данное состояние может быть диагностировано и выявлено на основании тестов, опросников. Как правило, постановка такого диагноза занимается врач-психотерапевт», — заключила Филиппова.

К слову, Анна Грачевская про анорексию знает не понаслышке. С ней звезда сталкивалась много лет назад. Кроме того, девушка пострадала от булимии — аномального переедания.

«Это в каком-то смысле зависимость, и меня радует хотя бы то, что я осознаю, что есть проблема, и я с ней борюсь. В данный момент я считаю, что я здорова, и со мной все в порядке», — рассказывала она ранее в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как советские актеры изнуряли себя опасными диетами.