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Усатова о последних днях жизни Кириенко: «Летала, ездила, была в профессии»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 631

Нина Усатова рассказала о последних днях жизни Зинаиды Кириенко

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; Кадры из фильма "Любовь земная" (1975), 5-tv.ru

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко

Свои соболезнования близким звезды «Тихого Дона» выразил президент РФ Владимир Путин.

Актриса театра и кино Нина Усатова поведала в беседе с 5-tv.ru о последних днях жизни коллеги Зинаиды Кириенко. По ее словам, звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» до последнего момента посвящала себя профессии.

«В этом сезоне мы с ней увиделись. Она еще работала: летала, ездила, жила в профессии», — рассказала Усатова.

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Актриса подчеркнула, что Зинаида Кириенко была олицетворением актерского профессионализма. Представителем той актерской школы, которой сейчас очень не хватает современным артистам.

«Уходит то поколение, на которое и мы ровнялись, и молодым было у кого поучиться. Они были настоящими мастерами. Как они относились к работе в профессии… У них на первом месте была работа, не подвести. Честь, долг, совесть — это было самым главным стержнем у этих людей. Как жаль», — поделилась знаменитость.

10 февраля Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали. Вскоре она была переведена в реанимацию, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Артистка ушла из жизни в ночь на 12 февраля в возрасте 88 лет.

«Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — выразил свои соболезнования президент РФ Владимир Путин.

Ранее Сергей Никоненко признался 5-tv.ru, что плачет из-за смерти Зинаиды Кириенко, и выразил сожаление из-за недооцененности великой актрисы.

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