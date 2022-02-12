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Никоненко о смерти недооцененной Кириенко: «Плачу. Великая актриса»

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Игорь Рязов
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Народный артист РСФСР рассказал, что звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» могла играть сложнейшие роли древнегреческих богинь. Однако режиссеры ее талант не разглядели.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко

Умершая в ночь на 12 февраля звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» Зинаида Кириенко была великой актрисой, которую недооценили театральные режиссеры. Об этом 5-tv.ru сообщил советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист; народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

«Плачу — одно слово. Плачу. Это была замечательная, если не великая актриса. Жалко, что ее театральные режиссеры не разглядели в ней великую трагическую актрису», — прокомментировал Сергей Петрович известие о смерти коллеги.

Известный актер убежден, что Зинаида Кириенко могла играть сложнейшие роли древнегреческих богинь. Однако режиссеры ее талант не разглядели.

«По калибру ее актерского дарования ей по плечу были роли Медеи, Антигоны из древнегреческой трагедии. То, что она сыграла в „Тихом Доне“, это же видно, что это незаурядное совершенно дарование», — подытожил Сергей Никоненко.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля. Двумя днями ранее ее госпитализировали. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

8 февраля Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов. Информации о месте и дате прощания пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный киновед Александр Поздняков назвал умершую Зинаиду Кириенко «символом чистой красоты». По его словам, она была актрисой старой школы, которую «боготворили».

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