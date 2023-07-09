Актрисе Зинаиде Кириенко откроют памятник на Троекуровском кладбище

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Звезда «Тихого Дона» скончалась 12 февраля 2022 года в 88 лет.

Актрисе Зинаиде Кириенко откроют памятник на Троекуровском кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народной артистке РСФСР, звезде «Тихого Дона» Зинаиде Кириенко откроют памятник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России (СЖР).

«Девятого июля 2023 года в 12 часов на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народной артистке России Зинаиде Михайловне Кириенко», — сказано на официальном сайте СЖР.

Кто именно стал скульптором памятника для великой актрисы, и как он будет выглядеть, пока неизвестно. Открытие монумента приурочено к 90-летнему юбилею со дня рождения артистки.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля 2022 года на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения, в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Ко всему прочему она оказалась инфицированной коронавирусом.

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Об утрате артистки скорбела вся Россия — простые граждане, политические деятели, ее близкие и коллеги. Так, известный киновед и драматург Александр Поздняков назвал артистку «символом чистой красоты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще скончался в 2022 году.

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