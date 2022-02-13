Друг Кириенко рассказал о ее предсмертном пророчестве у могилы Никулина

Актриса Зинаида Кириенко произнесла пророческие слова незадолго до своей кончины. Об этом сообщил руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Не так давно он сопровождал именитую артистку к могиле ее коллеги и хорошего друга народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова.

«Присели на лавочке возле могилы Юрия Владимировича Никулина, которая неподалеку от могилы Кузнецова. Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. „Уходим потихонечку“, — произнесла она», — поделился Кирис в беседе с NEWS.ru.

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Через месяц после визита не стало и самой Кириенко. Звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» умерла 12 февраля. За пару дней до своей кончины актриса получила положительный тест на коронавирус и была госпитализирована. Позже у нее диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Частично парализованную знаменитость перевели в реанимацию, однако врачи не смогли ее спасти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Нина Усатова поведала о последних днях жизни Зинаиды Кириенко.