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Лариса Лужина рассказала о муже умершей Кириенко: «Дарил цветы не только Зине»

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 036

Актриса не сдержала эмоций на похоронах звезды фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная».

Лариса Лужина рассказала о муже умершей Кириенко: «Дарил цветы не только Зине»

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко

На похоронах звезды картин «Тихий Дон», «Судьба человека» и «Любовь земная» Зинаиды Кириенко собрались самые близкие люди. В их числе оказалась актриса Лариса Лужина, известная фильмами «Вертикаль» и «На семи ветрах». Лужина дружила с Кириенко еще с молодости и не могла пропустить похороны подруги.

У гроба советской актрисы Лариса Лужина сказала несколько прощальных слов. В беседе с dni.ru звезда раскрыла, какими были отношения Зинаиды Кириенко и ее супруга, экономиста Валерия Тарасевского.

«Валера был человеком очень внимательным. Если мы вместе ехали на фестиваль, то он дарил цветы не только Зине, но и нам, другим актрисам», — вспомнила Лариса Анатольевна.

По мнению актрисы, ушедшая Зинаида Кириенко отвергала ради Тарасевского многих советских актеров. В разное время за звездой «Тихого Дона» ухаживали Василий Лановой, Ален Делон и даже именитый режиссер Федерико Феллини! Но Зинаида предпочла малоизвестного актера Тарасевского, который был на десять лет младше ее. После свадьбы Кириенко не могла нарадоваться на супруга и считала, что он — залог ее красоты, которой восхищались режиссеры и зрители.

«Зина всегда с гордостью отмечала: „У меня самый красивый и молодой муж Москвы и Московской области“. Она в одном из интервью так и сказала, что прожила счастливую жизнь с молодым мужем. И учила девочек не выходить замуж за стариков — мол, что с ними делать. „Я так долго остаюсь красивой и молодой потому, что рядом красивый и молодой муж“, — хвасталась Зина», — вспоминает подруга артистки.

В браке Зинаида Кириенко и Валерий Тарасевский прожили 44 года. Тарасевский поддерживал актрису в сложное время, когда Кириенко перестали снимать в кино и давали лишь эпизодические роли. Тарасевский умер в 2004-м, тогда Зинаида сложно переживала смерть любимого. Она нашла утешение в детях.

«Когда я вижу их красавцев-сыновей, то понимаю, что Максим очень похож на Зину, а Тимурчик — копия Валерия», — рассказала Лариса Лужина.

Похоронив Тарасевского на деревенском кладбище в Подмосковье, Зинаида Кириенко хотела когда-нибудь упокоиться рядом с любимым человеком. Но мест не оказалось. Поэтому 15 февраля Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими словами актрису проводил в последний путь Николай Бурляев.

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