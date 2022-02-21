Отказалась от еды и никого не слышала: что известно о последних днях жизни Кириенко

Звезда кинематографа скончалась от тяжелых последствий коронавируса. Течение болезни осложняла онкология.

Звезда советского кинематографа Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни 12 февраля. Несмотря на солидный возраст актрисы, никто из близких и друзей не мог представить, что трагедия произойдет быстро и внезапно. О последних днях селебрити подробно рассказал ее младший сын Максим Тарасевский.

В эфире шоу на телеканале НТВ он сообщил, что перед госпитализацией мама чувствовала себя неважно. С его слов, Зинаиду Михайловну еле уговорили позавтракать — все делала нехотя, а потом перестала реагировать на слова близких и происходящее вокруг совсем. Родные заподозрили инсульт и вызвали скорую.

«Мы знали, что у мамы COVID: слабость, сил нет, она больше лежала. Как нам объяснили, на фоне коронавируса произошел геморрагический инсульт», — вспоминал Тарасевский.

Наследник Кириенко не смог уточнить, где и при каких обстоятельствах та заразилась смертельно опасной инфекцией. Но есть предположение, что виной всему — шумная вечеринка по случаю Нового года, где присутствовала и пожилая актриса.

Dni.ru напоминает, что перед смертью Зинаиду Кириенко госпитализировали, но стабилизировать состояние в больнице так и не смогли. Известно, что течение заболевания осложняла онкология, с которой звезда кинематографа боролась несколько лет. Прощание с любимицей миллионов состоялось в московском Доме кино. Тело селебрити теперь покоится на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему коллеги проигнорировали похороны Зинаиды Кириенко.