Начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум»
Предполагается, что антиковидный спрей в сочетании с вакциной «Спутник V» обеспечит стопроцентную защиту от заражения коронавирусом.
Фото: Depositphotos / CITAlliance
Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» стартовали в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Уточняется, что участие в испытаниях примут 660 человек: около 400 — в московских медучреждениях, остальные — в центрах по всей России. Исследования проводятся на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.
Добровольцев разделят на две группы. Каждому в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. При этом в одной группе в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, в другой группе — наоборот.
В октябре прошлого года директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка вакциной «Спутник V» с последующей ревакцинацией назальным препаратом сможет надежно защитить человека от заражения COVID-19.
«Вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным (антительным — Прим.ред.), но и мукозальным (иммунитет барьерных тканей — Прим. ред.) иммунитетеом на уровне входных ворот», — сказал ученый.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» в виде спрея разработала российская компания «Генериум». Препарат вводится капельно через нос и переносится гораздо мягче прививки в виде инъекции.
Как на днях сообщал 5-tv.ru, в России может быть зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса для детей. Клинические испытания соответствующего препарата «КовиВак» будут проходить в четырех медицинских учреждениях — в Перми, Самаре, Подмосковье и Петербурге.
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