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Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений», чтобы планировать отпуск

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 6 316

Дипломат обратилась к «средствам массовой дезинформации».

Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений», чтобы планировать отпуск

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила западные СМИ, распространяющие фейки о российском «вторжении» на Украину, уточнить на будущее график нападений.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

К таким просьбам Захарова перешла после того, как упомянутые издания несколько раз публиковали информацию о начале «вторжения» РФ на территорию Незалежной, вплоть до даты и времени. Ни одно из сообщений действительности не соответствовало. После нескольких призывов к распространителям недостоверной информации Захарова объявила одну из дат «вторжения», 15 февраля, днем провала западной пропаганды войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин тоже неоднократно шутил на тему конкретного времени «нападения». Ответ последовал в тот же день — британский таблоид The Sun заявил о «вторжении» утром 16 февраля.

Когда информация не подтвердилась, издание обвинило российского президента в том, что он заставляет Запад теряться в догадках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова прокомментировала заявление Трасс про «вторжение» России.

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