«Надежные» СМИ: Как мир отреагировал на фейки о вторжении РФ на Украину

Британские и американские издания опозорились на весь мир, но продолжили гнуть свою линию.

Масштабная дезинформационная кампания о подготовке Россией «вторжения» на Украину достигла апофеоза — целый ряд британских и американских СМИ опубликовали дату и даже время «нападения».

Два дня подряд мир, внимая сообщениям прессы, ожидал нападения, однако информация не нашла подтверждения. По выражению британского таблоида The Sun, «небо над Киевом осталось безмолвным», как неоднократно раньше заверяли российские официальные лица.

«Оправдания» СМИ

Извиниться за недостоверные публикации западные издания не потрудились. Первым опубликовавшее дату нападения агентство Bloomberg с наступлением 15 февраля хранило молчание, когда вторжения не произошло.

После него «уточнил» дату вторжения британский таблоид The Sun. Он пророчил атаку на 3 часа по киевскому времени 16 февраля. После того как указанное время миновало, издание поспешно исправило текст публикации, сославшись на «загадочность» российского лидера Владимира Путина, заставившего Запад теряться в догадках.

Издание со ссылкой на британскую разведку все еще утверждает, что нападение может произойти в любой момент — правда, в этот раз без уточнений. И на этом The Sun не остановился. Таблоид опубликовал новую статью, приписав Путину новые амбиции. По данным издания, после Украины, российский лидер распространит свои аппетиты на Литву, Латвию и Эстонию в попытке «вернуть СССР». Таблоид напрочь позабыл, что сам Путин не раз заявлял о невозможности восстановления Союза.

В отличие от The Sun, другое британское издание Daily Mirror выпустило новую статью, в которой признало, что вторжение не состоялось. Тем не менее от новых инсинуаций газета не отказалась, приведя мнения множества экспертов о том, что Москва якобы не оставила «агрессивные намерения».

Реакция российских официальных лиц

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще накануне заветного 16 февраля в беседе с РИА Новости посоветовал украинцам поставить будильники и убедиться, что небо останется чистым, а граница — непересеченной.

Уставшая от потока дезинформации Мария Захарова попросила зарубежную прессу впредь публиковать сразу график «вторжений», чтобы она могла спланировать свой отпуск. Еще после первой публикации дипломат объявила о провале западной пропаганды войны.

К ее мнению присоединился и сенатор Алексей Пушков.

«Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. <…>. В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению Daily Mail, „лихорадочно спасал мир“, хотя этого никто не заметил, британская и немецкая пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, измышлявшие все новые версии „агрессии“ CNN и другие желтые СМИ», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Разочарование читателей

Впрочем, доверять публикациям западных СМИ перестали уже собственные читатели. Так, комментаторы публикации британской газеты The Daily Mail откровенно посмеялись над информацией о том, что Россия «нападет на Украину» утром 16 февраля.

«Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой», — привел сравнение пользователь TheGreatPhilipWindow.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль», — согласился с ним Pelican.

«Друзья, не могли бы мы, наконец, прекратить эти воинствующие репортажи и истерию? Так называемые союзники в последние дни навредили Украине больше, чем России. Тысячи людей, в том числе предприниматели и их капитал, за последние дни покинули Украину», — пожалел украинцев Arealistperspective.

Ранее 5-tv привел комментарий военного эксперта Дмитрия Литовкина, который попытался объяснить, с какими целями Запад тиражирует дезинформацию о «вторжении».