В Совфеде оценили решение главы ДНР об эвакуации гражданского населения в РФ

Власти самопровозглашенной ДНР решили эвакуировать мирное население во избежание жертв. Об этом «Известиям» сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это связано с теми провокациями, которые со вчерашнего дня происходят на линии соприкосновения, идут уже обстрелы территорий населенных пунктов ДНР. И сегодня ситуация ухудшилась, так что можно предположить, что Украина для себя собирается решить проблему Донбасса военным путем», — рассказал Цеков.

По словам сенатора, глава ДНР Денис Пушилин, возможно, уже обладает всеми сведениями начала эвакуации гражданских.

Ранее Пушилин организовал массовый выезд граждан в Россию. Позже глава ЛНР Леонид Пасечник, заявил о начале вывоза мирных жителей РФ.

В середине февраля представители ДНР и ЛНР заявили об обстрелах населенных пунктов на подконтрольных им территориях. ДНР сообщили о стрельбе по Новоласпе, Горловке, Дзержинском, Доломитном и Верхнеторецком. ЛНР проинформировали об обстрелах Пришиба, Желобока, Зеленой Рощи, Веселенькое, Молочного, Санжаровки и Калинова. Сведений о пострадавших не поступало. Однако оборудованию гражданской инфраструктуры был нанесен ущерб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков заявил о том, что ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент.