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Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 135

В российском регионе разместят несколько тысяч эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Первые беженцы уже на месте.

Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

Фото: РИА Новости / Сергей Батурин

Режим повышенной готовности ввели на территории Ростовской области из-за напряженной ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В связи с экстренной эвакуацией населения при правительстве российского региона организовали оперативный штаб. Об этом сообщил глава управления информационной политики субъекта Сергей Тюрин.

«Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. Их планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест», — приводит цитату из официального заявления РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы правительства Ростовской области, в ближайшее время количество мест будет увеличено до десяти тысяч. Во всех пунктах временного пребывания беженцев организовано питание. При необходимости люди могут получить помощь медицинских работников.

По последней информации МЧС России, границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с эвакуированными жителями ДНР. Пункты временного размещения людей находятся в восьми районах Ростовской области.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили, что военные Незалежной 15 раз за сутки нарушали «режим тишины». Первыми из самопровозглашенных республик начали эвакуировать детей — воспитанников детских домов и интернатов.

На фоне возросшей напряженности в Донецке случился теракт: у здания правительства города подорвали машину главы Народной милиции ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент России Владимир Путин отреагировал на экстренную эвакуацию людей из ДНР и ЛНР в Ростовскую область.

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