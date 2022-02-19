🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на Играх в Пекине

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 2 953

Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на Играх в Пекине

Фото: ТАСС / TERJE PEDERSEN

Тема:
Игры в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на зимних Играх в Пекине. Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмену удалось преодолеть дистанцию 28,4 километра за один час 11 минут 32,7 секунды.

Обладателем серебряной медали стал еще один наш соотечественник Иван Якимушкин. Он отстал от лидера на 5,5 секунды. Бронзу завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Стоит отметить, что дистанцию гонки сократили с 50 километров до 28,4 из-за тяжелых погодных условий.

Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он завоевал также на Играх в Пекине: россиянин выиграл скиатлон и стал победителем в составе сборной в мужской эстафете.

Золотая медаль Александра Большунова стала шестой в активе сборной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по хоккею по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал Игр в Пекине.

Тема:
Игры в Пекине
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