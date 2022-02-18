Сборная России по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал Игр в Пекине
Встреча прошла на Национальном стадионе КНР.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале зимних Игр-2022. Встреча прошла на Национальном стадионе в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
Основное время матча и овертайм завершились с ничейным счетом 1:1. В серии буллитов точнее оказалась российская хоккейная дружина — 3:2.
В финале наша национальная команда сыграет с соперниками из Финляндии, которая, к слову обыграли в полуфинале сборную Словакии со счетом 2:0. Финальный матч пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме назвали «безумием» хоккей в масках на Играх в Пекине.
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