Сборная России по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал Игр в Пекине

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале зимних Игр-2022. Встреча прошла на Национальном стадионе в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Основное время матча и овертайм завершились с ничейным счетом 1:1. В серии буллитов точнее оказалась российская хоккейная дружина — 3:2.

В финале наша национальная команда сыграет с соперниками из Финляндии, которая, к слову обыграли в полуфинале сборную Словакии со счетом 2:0. Финальный матч пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме назвали «безумием» хоккей в масках на Играх в Пекине.