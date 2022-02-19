Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области на границе с Украиной. Как сообщил ТАСС глава администрации Тарасовского района, вопиющий инцидент произошел в Митякинском сельском поселении.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Повреждена крыша жилого строения.

«Митякинское поселение — крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал. (Снаряды прилетают со стороны — Прим.ред.) Украины», — пояснил собеседник ТАСС.

Следственный комитет РФ по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Незалежной возбудил уголовное дело.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», — отметили в ведомстве.

Представители пограничного управления ФСБ России по Ростовской области добавили, что один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района.

«Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще один снаряд разорвался в Ростовской области у границы с Украиной.