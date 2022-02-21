Путин: Поименно знаем виновных за трагедию в Одессе и покараем их
Президент России подчеркнул, что русский язык изгоняют отовсюду — из школ, публичных сфер, вплоть до магазинов.
Фото: ТАСС / Боровский Андрей
Виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов известны поименно и Россия сделает все, чтобы их покарать. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам.
«Знаем виновных за трагедию в Одессе поименно и сделаем все, чтобы их покарать», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что русский язык изгоняют отовсюду — из школ, публичных сфер, вплоть до магазинов. Украинские власти продолжают агрессивные действия в отношении Крыма, украинской православной церкви Московского патриархата. А в Донбассе, по его словам, планируется организовать подполье, а против России - "военные действия".
- 22 февр
- Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
- 22 февр
- Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией
- 22 февр
- Комитеты СФ рекомендовали одобрить законы о ратификации договоров с ЛНР и ДНР
- 22 февр
- Украинские спецслужбы начали применять в Донбассе тактику терактов
- 22 февр
- «Сколько это можно еще терпеть?» — основные тезисы речи Путина
- 22 февр
- Небензя: Допускать новую кровавую бойню в Донбассе мы не намерены
- 22 февр
- Прибывшая в Нижний Новгород на поезде беженка из Донбасса: «Россия нас защитит»
- 22 февр
- США обязали сотрудников своего посольства на Украине ночевать в Польше
- 22 февр
- Россияне активно собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
- 22 февр
- Взрывы, покушения, смерти: что происходило в Донбассе перед признанием ЛНР и ДНР
Читайте также
93%
1.01 87.34
1.19
Нашли ошибку?