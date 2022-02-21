Путин: Поименно знаем виновных за трагедию в Одессе и покараем их

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 004

Президент России подчеркнул, что русский язык изгоняют отовсюду — из школ, публичных сфер, вплоть до магазинов.

Путин: Поименно знаем виновных за трагедию в Одессе и покараем их

Фото: ТАСС / Боровский Андрей

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Виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов известны поименно и Россия сделает все, чтобы их покарать. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам.

«Знаем виновных за трагедию в Одессе поименно и сделаем все, чтобы их покарать», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что русский язык изгоняют отовсюду — из школ, публичных сфер, вплоть до магазинов. Украинские власти продолжают агрессивные действия в отношении Крыма, украинской православной церкви Московского патриархата. А в Донбассе, по его словам, планируется организовать подполье, а против России - "военные действия".

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