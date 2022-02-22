Пригожин поддержал признание ДНР и ЛНР: «Я не мог заснуть всю ночь!»
Музыкальный продюсер, как и миллионы граждан, не может поверить, что кровопролитие в Донбассе скоро закончится. Бизнесмен не устает благодарить президента России за важное решение.
Фото, видео: ТАСС / Коротаев Артем; 5-tv.ru
Признание Донецкой и Луганской Народных Республик независимыми государствами — адекватное, взвешенное и верное решение российских властей. Больше семи лет правительство Украины обещало урегулировать конфликт на юго-востоке страны, но этого так и не сделало, прикрываясь отговорками. Действовать было необходимо. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Невозможно все время находиться в подвешенном состоянии. Я воспринимаю то, что говорит президент, с точки зрения „Сколько можно терпеть?“ Отсутствие конкретики вынуждает Россию начать защищать собственные границы, вот и все. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера!» — сказал продюсер.
Пригожин уверен: будь украинские власти ответственными, обладай они хоть каплей сострадания, обязательно решили проблему ДНР и ЛНР. К сожалению, в данном случае речь идет только о погоне за выгодой. Причем, совершенно точно, это состязание проиграли и Незалежная, и Запад, что пытался навязать свою агрессивную политику. Часть вины за ужасы Донбасса, по мнению продюсера, лежит и на плечах президента Украины Владимира Зеленского, который не захотел вмешаться в процесс.
«Соглашения — <…> это не меню, из которого надо выбирать блюда. Это безопасность. Безопасность — прежде всего. Что бы я посоветовал в свое время Зеленскому? Зеленский когда выиграл выборы, ему надо было встать, поблагодарить людей за доверие, сделать перевыборы и отдать свою позицию, оставаться артистом, творческим человеком. Как президент, если даже абстрагироваться от того, что я гражданин РФ, он просто нулевой, к сожалению», — констатировал Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер подчеркнул: все, что творится сейчас в мире, происходит по большей части из-за глобальной «амнезии». Просто люди не помнят, чем закончилась Великая Отечественная война. Не помнят, какие потери понесли страны и СССР, и как сражались за Родину. Свобода не должна быть пустым звуком. Но к сожалению, в понимании многих зарубежных партнеров, это так и есть.
«Мы действительно стоим на пороге Третьей мировой войны — вот что самое страшное. Страшно за наших детей и внуков. Нам повезло, что наши деды и прадеды отстояли нашу свободу. Но европейцы забыли, что происходило 75 лет назад. Жители Украины забыли. Это называется — распорядиться наследством бездарно», — заметил собеседник 5-tv.ru.
В заключение Пригожин добавил: он никогда не забудет выступление президента России Владимира Путина, объявившего о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. Политик подарил свободу и дал защиту людям, которые в этом нуждались долгие годы, — поистине исторический момент.
«Я не мог заснуть всю ночь!» — делился переживаниями продюсер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
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