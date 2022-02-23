ТОП-3 звезд, поздравивших мужчин с Днем защитника Отечества горячими фото

Прекрасные представительницы российского шоу-бизнеса решили поздравить россиян с Днем защитника Отечества не только добрыми словами, но и пикантными фото.

Каждый год в День защитника Отечества очаровательные звезды российского шоу-бизнеса поздравляют мужчин публикацией своих пикантных снимков. Например, Настасья Самбурская выложила «обнаженку» с ироничным поздравлением, но, к сожалению, Instagram не оценил пост и заблокировал его. Тем не менее 5-tv.ru удалось собрать некоторые горячие фото артисток, решивших морально поддержать защитников Родины своими красивыми формами.

Анна Семенович

Экс-солистка «Блестящих» и в 41 год продолжает будоражить фантазии мужчин своими эффектными фото. К празднику певица опубликовала свое постельное фото в белье, прифотошопив на голову пилотку и написав поздравление.

«Ради тебя я согласна на два наряда вне очереди! С Днем защитника Отечества».

Подписчики артистки поддержали ее в комментариях, восприняв поздравление с долей иронии:

«Красавица»;

«Пошло, но спасибо за фото»;

«Настоящий подарок для мужчин. Ау, вы где?»;

«Самое лучшее поздравление».

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Юлия Ковальчук

Бывшая коллега Анны Семенович решила поздравить мужчин своим снимком с пляжа. На нем певица позирует в частично закрытом купальнике, не оставляющем простора воображению. Артистка пожелала россиянам мирного неба над головой, и чтобы их близкие светились от счастья и чаще улыбались.

«Чтобы у вас была уверенность в завтрашнем дне, а защищать нас нужно было бы только от наших глупостей. С праздником! И дай бог вам всем здоровья!» — написала Ковальчук.

Подписчиков экс-«блестящей» также порадовало игривое фото звезды:

«Красивый купальник! Вам идет»;

«Какие ножки ммм»;

«Спасибо, прекрасница».

Instagram @juliakovalchuk

Нино Нинидзе

Неожиданно актриса и возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе опубликовала чувственное черно-белое фото. Артистка поздравила мужчин с праздником, напомнив им, как сильно женщины их любят.

«Мужчины, мы вас любим каждый день. Пожалуйста, берегите себя и свой „мир“. Мы сейчас очень нуждаемся в нем», — подписала снимок звезда.

На фото видно, что актриса позирует обнаженной. Из одежды на ней только кольца, сияющие в полумраке. К груди Нинидзе подтянула одну ногу, закрыв ее от камеры. Другие интимные части тела скрыла темнота снимка.

На фото грузинской актрисы поклонники отреагировали более лаконично — обилием эмодзи огоньков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

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