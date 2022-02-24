Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас

Впервые мысль о действиях прозвучала в Кремле еще в начале этой недели — на заседании Госсовета. Как развивались события дальше — в материале 5-tv.ru.

Впервые мысль о действиях прозвучала в Кремле еще в начале этой недели — на заседании Госсовета. Затем были долгие консультации и после этого — признание ДНР и ЛНР. Главный вывод, к которому пришли члены Совбеза России: НАТО отказывается вести предметный диалог о европейской безопасности. Георгий Гривенный продолжит.

Пришла пора действовать. Эта мысль прозвучала на Госсовете в Кремле лишь в минувший понедельник. Причем, высший совещательный орган по вопросам безопасности, пожалуй, впервые собрался в столь широком составе. Его заседание полностью показали в эфире.

«Как я уже неоднократно говорил, если Россия столкнется с такой угрозой как принятие Украина в североатлантический альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут».

Министры иностранных дел и обороны, весь силовой блок правительства, спикеры парламента. Главный вывод, к которому пришли: НАТО отказывается вести предметный диалог о европейской безопасности. Вассалы запада в Киеве пользуются положением, чтобы продолжать геноцид на востоке собственной страны. Главам народных республик не оставалось ничего кроме как просить Россию признать их суверенитет.

Через считанные часы президент выступает со специальным обращением к народу. Почти часовая речь посвящена общей истории. Ее 30 лет пытаются попрать фашиствующие молодчики, с которыми заигрывали все киевские режимы. При этом, тот же запад принципиально закрывал глаза на геноцид, с которым Киев почти восемь лет уничтожает собственный народ на юго-востоке страны.

С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны

Народные республики выдержали уже два кровавых натиска вооруженных сил Украины. Киев пошел на третий. Поэтому Донецк и Луганск, еще весной 2014-го проголосовавшие за независимость и обратились к Москве с просьбой признать их суверенитет. В понедельник в Екатерининском зале кремля историческое событие свершилось.

Вместе с указом о признании ЛНР И ДНР президент подписывает со вновь образованными государствами договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На утро его рассматривает российский парламент.

В документах четко говорится: стороны намерены защищать границы и суверенитет друг друга от внешней угрозы. Но за типичной для такой бумаги фразой в данном случае стоит важный факт: в народные республики наконец-то придет долгожданный мир.

Вместе с ратификацией договоров, Совет Федерации дает главе государства право на использование военного контингента за пределами страны. Этого документа требует буква российского закона и международные правила. Которых Москва, в отличие от западных столиц всегда придерживалась. И, по словам президента, намерена это делать и впредь.