В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом российском самолете над Украиной

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 035

Также отмечается, что военнослужащие пограничной службы Незалежной никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом российском самолете над Украиной

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Информация, появившаяся в ряде зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете, не соответствует действительности. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства на данный момент военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил страны подавлены.

Также отмечается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Утром 24 февраля резидент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни его жителей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В российском оборонном ведомстве сообщили, что «гражданскому населению ничего не угрожает».

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе Вскоре после этого руководство ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию мирного населения, в первую очередь детей, женщин и пожилых людей на территорию России. 22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Незамедлительно президент США Джо Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что было в Донбассе накануне спецоперации.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
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