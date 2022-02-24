Банкир призвал россиян не паниковать: «Никто на деньги покушаться не будет»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 4 195

Банкир Тосунян назвал беспочвенными опасения россиян за сохранность банковских вкладов

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Ситуация в Донбассе никак не отразится на вкладах и сбережениях граждан РФ, заверил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян призвал россиян не беспокоиться за свои банковские вклады и не поддаваться панике в сложившейся ситуации. По его словам, все опасения за сохранность средств беспочвенны.

«Никто на деньги людей покушаться не будет. Никто трогать эти вклады не будет», — подчеркнул Тосунян в комментарии 5-tv.ru.

Банкир добавил, что беспокойство может вызывать только «неоправданное, ничем экономически неподкрепленное» падение рубля, и то только у тех, кому необходимо по какой-то причине приобрести валюту. Тосунян также выразил надежду, что благодаря действиям Центробанка рубль какую-то часть позиций отыграет назад.

«Ситуация неприятная, но никто на нашу финансовую систему не напал. А власти все-таки стараются ее от санкций, катаклизмов уберечь. <…> Ни Центральный банк, ни Минфин никогда даже в мыслях не допускали ограничение вкладов и средств людей на счетах. Об этом даже речи быть не должно», — еще раз заверил банкир.

Накануне Евросоюз объявил о введении санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет о «секторальном запрете на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил о введении санкций в отношении представителей российской элиты и «двух крупных финансовых института России — ВЭБ и Военного банка». Известно, что всего США планируют ввести четыре блока санкций, один из которых коснется финансовых институтов РФ и нескольких крупных банков.

Накануне 5-tv.ru опубликовал прогноз финансового аналитика Дмитрия Голубовского относительно позиций рубля, евро и доллара на фоне новых санкций США и ситуации в Донбассе.

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