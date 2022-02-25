Министра Латвии уличили в публикации фейка о погибших под Киевом десантниках РФ 

Пользователи сети разоблачили министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который опубликовал в Twitter фотографии якобы российских десантников, погибших возле поселка Гостомель в Киевской области.

Как выяснил Telegram-канал «Ясиноватая. Донбасс на линии огня», снимок был сделан еще в 2015 году. На нем запечатлены бойцы колонны 1-й Славянской бригады ополчения ДНР, погибшие семь лет назад у города Авдеевка Донецкой области. Фото ранее неоднократно появлялось на различных ресурсах.

По официальной информации Минобороны РФ, потерь среди личного состава после операции под Гостомелем нет.

Twitter @pabrigs

С начала спецоперации России по защите Донбасса украинские медиаресурсы захлестнул поток фейковых новостей. Их основные темы — «бесчинства» российских военных на территории Украины и «победные» действия бойцов Незалежной.

Так, ранее был разоблачен фейк о пилоте Вооруженных сил Украины по прозвищу «Призрак Киева», который якобы в одиночку сбил шесть российских военных самолетов, в том числе два новейших истребителя Су-35.

Также украинских силовиков уличили в инсценировке инцидента, в ходе которого якобы российская военная техника давила автомобили украинцев на севере Киева — в Оболони.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков и инициировало изучение сети на предмет лживых роликов, связанных с проведением специальной военной операции России по защите жителей ДНР и ЛНР.