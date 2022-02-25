Министра Латвии уличили в публикации фейка о погибших под Киевом десантниках РФ
Латвийский министр обороны Артис Пабрикс пытался выдать за российских военнослужащих ополченцев ДНР, погибших под Авдеевкой семь лет назад.
Фото: ТАСС / VALDA KALNINA
Пользователи сети разоблачили министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который опубликовал в Twitter фотографии якобы российских десантников, погибших возле поселка Гостомель в Киевской области.
Как выяснил Telegram-канал «Ясиноватая. Донбасс на линии огня», снимок был сделан еще в 2015 году. На нем запечатлены бойцы колонны 1-й Славянской бригады ополчения ДНР, погибшие семь лет назад у города Авдеевка Донецкой области. Фото ранее неоднократно появлялось на различных ресурсах.
По официальной информации Минобороны РФ, потерь среди личного состава после операции под Гостомелем нет.
С начала спецоперации России по защите Донбасса украинские медиаресурсы захлестнул поток фейковых новостей. Их основные темы — «бесчинства» российских военных на территории Украины и «победные» действия бойцов Незалежной.
Так, ранее был разоблачен фейк о пилоте Вооруженных сил Украины по прозвищу «Призрак Киева», который якобы в одиночку сбил шесть российских военных самолетов, в том числе два новейших истребителя Су-35.
Также украинских силовиков уличили в инсценировке инцидента, в ходе которого якобы российская военная техника давила автомобили украинцев на севере Киева — в Оболони.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков и инициировало изучение сети на предмет лживых роликов, связанных с проведением специальной военной операции России по защите жителей ДНР и ЛНР.
- 26 февр
- Захарова: Украина отказалась от ведения переговоров с Россией
- 25 февр
- Зеленский заявил о состоявшихся переговорах с Байденом
- 25 февр
- Испанское ТВ выдало кадры из компьютерной игры за «результат работы» военных РФ
- 25 февр
- Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС
- 25 февр
- Эксперт Беляев назвал карты, которыми россияне могут расплачиваться за рубежом
- 25 февр
- Лавров: Запад последовательно покрывал преступления киевского режима
- 25 февр
- Пригожин о запрете РФ участвовать в «Евровидении»: «Радуйтесь, что нас там нет»
- 25 февр
- Последние данные по обстановке в ЛНР и ДНР
- 25 февр
- В Верховной Раде заявили о необходимости начать переговоры о прекращении огня
- 25 февр
- Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Читайте также
86%
-3.38 93.60
-4.17
Нашли ошибку?