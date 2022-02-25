Разоблачен фейк о давке машин украинцев в Киеве российскими танками
Авторами видео о «бесчинствах» российских военных выступили украинские силовики.
Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив; Telegram
В соцсети разоблачили украинский фейк о том, что якобы российская военная техника давила автомобили украинцев на севере Киева — в Оболони.
Выяснилось, что видео было постановочным, а сняли его украинские силовики. Процесс съемок запечатлели и опубликовали пользователи соцсетей. Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии» также опроверг информацию о причастности к инциденту российских военных.
«Важно! Сообщают, что на этих видео техника не РФ. Украинская бронетехника дрифтует по Киеву. Украинские СМИ распространяют, что это техника РФ, которая позже давила гражданскую машину», — говорится в сообщении канала.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором якобы техника Вооруженных сил России давит авто мирных жителей в киевской Оболони. Кроме того, сообщалось о задержании и расстреле диверсионно-разведывательной группы российских военных, что также оказалось фейком.
С начала спецоперации России по защите Донбасса украинские медиаресурсы захлестнул поток фейковых новостей. Их основные темы — «бесчинства» российских военных на территории Украины и «победные» действия военнослужащих Незалежной.
Так, ранее Telegram-канал NEXTA Live опубликовал видео, на котором Россия якобы применяет реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». На самом деле в ролике были показаны кадры российских учений, прошедших в прошлом году.
Накануне военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм разоблачил фейки о российских танках на улицах Харькова и уничтожении колонны российской бронетехники под Глуховом.
Распространением откровенных фальшивок не гнушаются даже депутаты Верховной Рады. К примеру, нардеп Алексей Гончаренко выдал за атаку ВСУ по российским танкам кадры удара турецких беспилотников по конвою сирийской армии в районе населенного пункта Мааррет-эн-Нууман, мухафаза Идлиб в марте 2020 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине массово распространяют фейки об «уничтожении» российских танков и автоколонн.
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