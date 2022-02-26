Продвижение группировки войск ДНР и ЛНР значительно ускорилось. Последние данные на 26 февраля

При поддержке российских военных были освобождены еще пять населенных пунктов, а также взломана восьмилетняя оборона ВСУ.

Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных освободила еще пять населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подразделениям удалось взломать оборону, которую противник готовил в течение всех восьми лет, что длится конфликт. Благодаря этому продвижение войск республики значительно ускорилось.

Многие позиции удается занять без единого выстрела, но в некоторых точках разворачиваются ожесточенные бои. Наша съемочная группа, которая сейчас работает в Донбассе, попала под обстрел.

Всего пять минут интервью с главой поселка Веселая Гора, находящегося у линии соприкосновения, и в сторону нашей съемочной группы полетели снаряды.

«В настоящий момент мы попали в эпицентр боев, вероятно за город Счастье. Вот отсюда слышно, что снаряды летят прямо над нашими головам. Вот! Вот. Там как раз сейчас передовая… идет жесткая… в укрытие, в укрытие. Надо переждать этот момент в укрытии», — рассказывает в момент обстрела корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

Настоящая удача, рядом разбитый дом с уцелевшим подвалом. Орудия не смолкают уже несколько минут

«Передовая у нас с той стороны, вот это здание сельсовета поселка. Мы находимся в безопасности, с нами глава поселка. Он нам показал места, где можно укрыться вот в такой неожиданный случай атаки укрыться. Все будет хорошо. Опять бьют, постоянно бьют».

Воспользовавшись тишиной, вероятно, шла перезарядка орудий, мы тут же попытались прорваться из поселка в тыл.

«Пока перезарядка давайте».

«В машину?»

«Конечно».

Времени меньше минуты.

«Хотели успеть прорваться, слышно по правой стороне идет бой. Не удалось нам во время перезарядки успеть. Но, я думаю мы успеем, должны. Прям там все, я по дороге вижу вспышки».

Очень-очень близко мы оказались к передовой, неожиданно для себя. За первым КПП уже становится намного тише.

«Мы же спокойно едем там?»

«Да-да, там уже наши».

«Ну все, удачи!»

Отступая, украинские войска отчаянно пытаются хоть как-то замедлить наступление сил ДНР. На прифронтовых дорогах следы этой паники на каждом шагу. Вот взорвали мост через овраг, ополченцы тут же соорудили временный. А здесь повалили дерево. Его просто объехали. На обочинах сгоревшая украинская техника.

«Линия обороны ВСУ, которую прорвали. Мы находимся на укрепрайоне, который еще совсем недавно удерживали военнослужащие ВСУ. Их тела здесь лежат по всюду. Еще не успели убрать. По всюду боеприпасы, оружие, а это корпус от знаменитого британского ракетного комплекса, на который возлагались такие большие надежды. Его использовали, но не помогло. Техника ДНР подбита не была. Это не панацея, как выясняется», — рассказывает будучи на передовой корреспондент канала «Известия» Валентин Трушнин.

В освобожденной от ВСУ Николаевке заезжаем в магазин — обычно это центр сельской жизни, самое многолюдное место. Закрыто. Все на заднем дворе. Магазин «Щедрий Кошик» оправдал свое название.

Здесь вот такая трогательная история — хозяева магазинов открыли их и бесплатно раздают жителям села.

Старенький мотоцикл с коляской загрузили мешками с провизией. Но не от жадности — это не в одни руки, все это будут развозить нуждающимся.

«Ребята раздают с магазина продукты. У нас там все разбомленное, людям нечего кушать, мы там со вчерашнего дня передаем продукты. Реально позвонила мне и сказала раздать людям продукты. Я раздала, мы вчера раздавали, сегодня будем если на Староигнатьевку поедем».

Тем временем наступление на южном направлении проходит вполне успешно. Линия фронта сдвигается, но главное — силы ДНР продолжают сковывать здесь самые боеспособные части ВСУ, не давая перебрасывать их на другие участки фронта.