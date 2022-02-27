Кадры последствий удара по аэродрому в Ивано-Франковске с истребителями МиГ-29 ВСУ
В результате атаки боевые машины оказались полностью разгромлены. Также была уничтожена инфраструктура объекта.
Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб; 5-tv.ru
Кадры последствий удара по аэродрому в Ивано-Франковске с истребителями МиГ-29 Вооруженных сил Украины публикуют в социальных сетях. Как видно на записи, в результате атаки боевые машины оказались полностью разгромлены, запечатлена воронка на территории стоянки самолетов. Также была уничтожена инфраструктура объекта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.
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