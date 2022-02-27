В этом году любимый в народе праздник Масленица приходится на начало весны — с 28 февраля по 6 марта. Экстрасенс, астролог, мастер оккультных наук Андрей Харрис в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие обряды в предшествующую Великому посту неделю обеспечат вам счастье и богатство на целый год.

Эксперт по оккультным наукам напомнил, что Масленица является восточнославянским праздником, уходящим корнями в язычество.

Долгожданный приход весны ассоциируется с теплым солнышком, а круглые желтые и горячие блины — символ светила.

«Первым делом нужно испечь блины: как гласят древние источники, если накормить девять человек, то можно себе прибавить большое количество лет жизни», — заявил экстрасенс, добавив, что простая и популярная еда поможет заодно и обогатиться.

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Три блина необходимо съесть в период Масленицы, уверяет маг, но это должны быть три особенных блина.

Первый блин — блин с маслом, чтобы все в жизни легко давалось.

Второй блин — с медом, чтобы деньги к вам прилипали.

Третий блин — блин с изюмом, чтобы скопить много денег.

«Обязательно съешьте три таких блина и не забудьте накормить девять человек», — подчеркнул экстрасенс.

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Астролог напомнил про полнолуние, которое приходится на масленичную неделю. Очередная смена фазы ночного светила выпадает на 2 марта. По словам Харриса, это уникальная возможность очистить себя от негатива и попросить у жизни свое самое заветное желание.

«Накануне полнолуния необходимо взять свою старую вещь, например, футболку, положить ее себе в ноги и принять душ таким образом. При этом необходимо мысленно представлять, что все плохое и негативное сходит с вас через эту воду на старую вещь», — описал ритуал эксперт.

Затем, советует специалист по сверхъестественному, вобравший в себя отрицательные энергии предмет одежды необходимо положить в пакет и отправиться в лес, где его и сжечь в пламени разведенного костра.

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«После того, как костер разгорится, бросайте в него эту старую вещь и обязательно сделайте три круга против часовой стрелки чтобы негатив из вас окончательно вышел. А после последнего круга встаньте и внимательно смотрите на огонь, представляйте свое желание, например, машину, квартиру или какого-то человека — визуализируйте это максимально ярко. А теперь представьте, что вы тянетесь к огню рукой и берете оттуда свое желание. Поверьте, это работает», — заверил мастер оккультных наук Андрей Харрис.

В заключение эксперт напомнил, что Масленица — это символ перехода между зимой и весной, между смертью и новой жизни, поэтому стоит чаще пребывать в хорошем настроении, а все ссоры и невзгоды оставить позади.

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