В попытке наверстать безвозвратные потери, высшее руководство украинской армии приняло решение мобилизировать всех без разбора, что вызывает сильное беспокойство в обществе.

ВСУ Украины в месяц теряют свыше 20 тысяч человек, в день это до 200 погибших и 800 раненных. Такие данные приводит американское издание Daily Mail со ссылкой на официальных лиц государства.

Ситуация вызывает сильную обеспокоенность среди мирных жителей страны. В частности, их смущает тактика мобилизации, под которую, по сути, может попасть кто угодно. Так, одна из жительниц Украины пожаловалась, что чиновники даже преследовали ехавшего на велосипеде 18-летнего юношу, чтобы вручить ему документы о призыве. По мнению женщины, «это похоже на охоту на дикого кабана».

Еще один случай, припоминает издание, когда украинские правоохранители вручили повестку мужчине прямо на пляже в Одессе. Причем 42-летний Сергей уже исполнил свой воинский долг много лет назад, и сейчас у него много других забот: нужно заботиться о престарелых родителях, жене и дочерях. Более того, мужчина считает, что получит минимальную подготовку перед отправкой в бой.

«Зачем посылать на войну человека, который не хочет туда идти, если, как я, он не мотивирован и не обучен должным образом?» — цитирует его издание.

Также известны ситуации, при которых призывные документы мужчинам вручали у входа в церковь во Львове, что вызвало протест священников. Других призывали во время прогулки по пляжу в Одессе и у киевского озера. В итоге один из мужчин, убегая от вербовщиков, даже прыгнул в воду.

Более того, не так давно призывные листы получили более 200 человек, задержанных правоохранителями в киевском ночном клубе после комендантского часа.

Сообщения о поголовной мобилизации на Украине все чаще встречаются в местных СМИ. Сами жители страны считают, что масштабы призыва занижаются для поднятия боевого духа. Истинная же ситуация обстоит куда более серьезно.

Об этом говорит и тот факт, что накануне военные Украины объявили о планах ввести в действие разрешения, запрещающие мужчинам, подлежащим призыву, покидать регион, где они зарегистрированы. И хоть позже президент Незалежной Владимир Зеленский его раскритиковал и отменил, люди уже в это полностью не верят.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв удара ВСУ по Новой Каховке выросло до семи человек.