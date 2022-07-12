У знаменитой группы «Ва-банк» вышел клип на песню с очень говорящим сегодня названием «Ты забыл, брат». Клип этот посвящен тому, что сейчас происходит на территории Донбасса. В нем и горечь, и боль, и отчужденность, и самое главное — надежда. Творческий замысел Александр Скляр раскрыл нашему корреспонденту Гергию Гривенному.

Брат, у которого «сила в правде», встретил «брата, не помнящего родства» — сюжет, который словно сошел с киноэкранов в нашу жизнь. Но кровь и потери теперь не бутафорские, а реальные, трагически рвущие нити общей истории России и Украины. Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ» с первого дня специальной военной операции размышляли над своим «песенным ответом» происходящему, и он пришел — кавером на разлетевшуюся по интернету песню Виталия Аксенова «Ты забыл, брат?».

«Виталию Аксенову удалось схватить суть этой трагедии и этого страшного конфликта, и эта человеческая история меня и пронзила до глубины души», — говорит Скляр.

Общий дед, павший в Донбассе в борьбе с фашизмом, мать из-под Чернигова, совместное крещение детей, но потом — в дом одного из братьев незаметно, но верно вползает некий «червь», «заморская гадюка забвения». И хроника сражений Великой отечественной в новом клипе группы «Ва-банкъ» словно напоминает, к чему может привести «историческая амнезия».

«Червь нацизма, которого второй братан, к которому обращается автор, каким-то образом, так сказать, „пропустил в свою душу“, в свой дом. Отсюда так мощно действует хроника внутри этого клипа», — сказал Скляр.

Новый клип «играет» не только красками жестких, как скрежет танковых гусениц, гитарных риффов. Видео по задумке Александра Ф. Скляра отсылает к кинофильму «Красный призрак», премьера которого состоялась на РЕН ТВ 10 мая этого года. Советский снайпер, точной стрельбой спасающий своих братьев от гибели. Теперь, в клипе, он же идет по полям новых сражений, чтобы быть с теми, за кем правда. Режиссер «Красного призрака», Андрей Богатырев, человек, рок-музыке совсем не чужой, лично побывал в Донбассе, вернувшись оттуда «другим человеком».

«Москва, здесь все сидят в ресторанах, философствуют, а там — люди прошли огромные испытания за 8 лет. Сейчас снова станет актуальной душевность и серьезный разговор, а именно наши рок-исполнители, рок-авторы, вот они этот разговор ведут, например Александр Ф. Скляр», — говорит Богатырев.

«Одна страна немного забыла подвиг отцов, дедов, которые бок о бок воевали в далеком прошлом. Именно образ этого человека, который в клипе, это символ всего: памяти и любви», — сказал исполнитель роли в фильме «Красный призрак» в клипе «Ты забыл, брат?».

А вот сколько уйдет у братьев времени, чтобы раны зарубцевались, — никто сказать сейчас не может.

«Я считаю, эта работа может быть названа моим нынешним представлением о конфликте и моим точным и осознанным высказыванием», — сказал лидер группы «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр.