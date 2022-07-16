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Уничтожена воевавшая на Северном направлении 115-я механизированная бригада ВСУ

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 5 222

Только за последние сутки потери личного состава соединения составили более 600 человек.

Фото, видео: Reuters / GLEB GARANICH; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

О фактическом уничтожении действовавшей на Северном направлении 115-я механизированной бригады ВСУ сообщает Минобороны РФ.

«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек», — заявил в ходе утреннего брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным разведки, украинские власти и военоначальники в срочном порядке пытаются компенсировать столь глобальные потери. Объявлена мобилизация жителей Северска, Николаевки и других близлежайших пунктов в зоне контроля украинской армии.

В то же время в Николаеве ликвидировано до 200 националистов и иностранных наемников. Удар высокоточным оружием ВС РФ нанесли по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

По данным Минобороны, украинские националисты все чаще отказываются от участия в боях на Донбассе. Среди основных причин — успех российских военных и подразделений Луганской и Донецкой народных республик, а также значительные потери ВСУ.

Так, в Артемовске покинули боевые позиции и потребовали перебросить на запад Незалежной 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны.

Тема:
Специальная военная операция России
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