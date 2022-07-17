Сломанные натовские игрушки: ВСУ оставили под Лисичанском кладбище техники
Военкор «Известий» показал уничтоженную технику ВСУ под Лисичанском
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вооружение, которое есть в распоряжении ВСУ, долго не живет. Его либо уничтожают российские военные, либо бросают украинские.
У Киева конфетно-букетный период с «Хаймерсами». Это быстро проходит, уверен корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Село Николаевка в нескольких километрах от Лисичанска. Сюда бежали ВСУшники, но не смогли закрепится. В их планы немножечко вмешались союзные войска освободителей. Уже на въезде видны следы беспорядочного отступления.
Это остатки так называемого «бандермобиля». Сейчас именно он — основная ударная сила ВСУ. Особенно любят такую технику радикальные исламисты Ближнего Востока: из-за дешевизны — любой пикап можно приспособить. Украинцы уже давно вязли на вооружение их наработки.
На лобовом стекле машины находится наклейка характерного черно-красного цвета. Цвета «Правого сектора», запрещенного в России.
А это чуть более продвинутая версия — так называемая система «Партизан». Ее кузов приспособили под системы залпового огня. На такое авто ставились две ракеты, техника могла отработать от четырех до шести залпов и сразу же перемещаться в другое место.
Здесь вообще много иностранных следов. Журнал учета с номерами автоматов НАТОвского образца. Неподалеку еще одна техника НАТО, но полувоенная.
«Видим очередную машину наемников, в данном случае польскую. Ее перегоняли через границу. И вот характерный признак, заклеены габариты пленкой. В данном случае пленкой послужила пленка из-под сухпайка украинского солдата», — рассказал военкор.
Повсюду сгоревшие остовы, некоторые даже не удается опознать. Но вот это скопление угадывается с первого раза — настоящий танковый некрополь.
Это место военные называют кладбищем танков. Мы видим несколько боевых машин. Т-64 позади меня, далеко, второй поближе.
Т-64 — советский средний танк. Его закончили производить еще в 60-х годах прошлого века. Но других и ВСУ почти нет. А натовские союзники тяжелой техники отправляют считанные единицы. Во-первых, самим надо, а во-вторых, понимают, что срок жизни их техники на фронте — считанные дни: либо будут уничтожены, либо взяты в качестве трофеев.
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