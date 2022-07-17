Жуткое подземелье: как выглядит заброшенный пункт ВСУ в одном из домов Лисичанска
Корреспондент «Известий» показал заброшенный пункт ВСУ в Лисичанске
Фото, видео: 5-tv.ru
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Местные жители пытались прятаться в подвалах, но и там обосновались боевики.
Специальный военный корреспондент «Известий» Даниил Левин в освобожденном российскими войсками Лисичанске показ брошенный опорный пункт ВСУ. Боевики использовали в качестве позиций квартиры и подвалы в многоэтажных домах. Во многих из них находились мирные жители.
«Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — сообщил корреспондент и показал последствия пребывания боевиков.
Местная жительница рассказала съемочной группе, что украинские националисты обстреливали жилые дома и квартиры. По словам женщины, люди сначала пытались общими усилиями спасать горящие жилища, но страх взял верх и жители решили прятаться в подвалах.
«Мы жили в подвале. Очень было страшно. И в жилом доме были в подъезде украинские военные», — поделилась женщина.
Союзные войска РФ и ЛДНР полностью освободили Лисичанск две недели назад. За это время город понемногу начал оживать, жители стали возвращаться домой. В окрестностях украинские националисты в спешке оставили повсюду оставили кладбище поломанных танков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВСУ не удалось уничтожить в Лисичанске икону прошлого века. Под обстрелом боевиков в квартире местной жительницы чудом уцелела только старинная икона.
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