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Жуткое подземелье: как выглядит заброшенный пункт ВСУ в одном из домов Лисичанска

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 4 776

Корреспондент «Известий» показал заброшенный пункт ВСУ в Лисичанске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Местные жители пытались прятаться в подвалах, но и там обосновались боевики.

Специальный военный корреспондент «Известий» Даниил Левин в освобожденном российскими войсками Лисичанске показ брошенный опорный пункт ВСУ. Боевики использовали в качестве позиций квартиры и подвалы в многоэтажных домах. Во многих из них находились мирные жители.

«Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — сообщил корреспондент и показал последствия пребывания боевиков.

Местная жительница рассказала съемочной группе, что украинские националисты обстреливали жилые дома и квартиры. По словам женщины, люди сначала пытались общими усилиями спасать горящие жилища, но страх взял верх и жители решили прятаться в подвалах.

«Мы жили в подвале. Очень было страшно. И в жилом доме были в подъезде украинские военные», — поделилась женщина.

Союзные войска РФ и ЛДНР полностью освободили Лисичанск две недели назад. За это время город понемногу начал оживать, жители стали возвращаться домой. В окрестностях украинские националисты в спешке оставили повсюду оставили кладбище поломанных танков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВСУ не удалось уничтожить в Лисичанске икону прошлого века. Под обстрелом боевиков в квартире местной жительницы чудом уцелела только старинная икона.

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