В ЕС раскритиковали политику Зеленского
Представитель ЕС на Украине Маасикас указал Зеленскому на несвоевременное увольнение генпрокурора
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Накануне украинский лидер уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников.
В Европейском союзе указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на несвоевременность отстранения от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом говорится в твите Главы представительства ЕС на Украине Матти Маасикаса.
«При отстранении Генпрокурора Президентом Зеленским важнейшим — кроме конституционных процессов, которых следует придерживаться — является поддержание надлежащей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений», — написано в сообщении.
Накануне стало известно, что украинский лидер уволил с должностей двух чиновников: генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. На должность первой назначили Алексея Симоненко.
Как ранее писал 5-tv.ru, политолог Юрий Светов считает, что увольнение Зеленским высокопоставленных чиновников не означает, что коллеги решили отвернуться от него. По словам эксперта, киевский режим полностью зависит от мнения Зеленского. Если кто-то выступает против его политики, то автоматически превращается во «врага, предателя и должен быть изгнан».
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