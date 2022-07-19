В ЕС раскритиковали политику Зеленского

Накануне украинский лидер уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников.

В Европейском союзе указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на несвоевременность отстранения от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом говорится в твите Главы представительства ЕС на Украине Матти Маасикаса.

«При отстранении Генпрокурора Президентом Зеленским важнейшим — кроме конституционных процессов, которых следует придерживаться — является поддержание надлежащей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений», — написано в сообщении.

Накануне стало известно, что украинский лидер уволил с должностей двух чиновников: генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. На должность первой назначили Алексея Симоненко.

Как ранее писал 5-tv.ru, политолог Юрий Светов считает, что увольнение Зеленским высокопоставленных чиновников не означает, что коллеги решили отвернуться от него. По словам эксперта, киевский режим полностью зависит от мнения Зеленского. Если кто-то выступает против его политики, то автоматически превращается во «врага, предателя и должен быть изгнан».