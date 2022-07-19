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Нет покоя на том свете: адвокат Жорин назвал условие эксгумации тела Градского

Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6

Адвокат Жорин оценил шансы на эксгумацию тела Градского в ходе борьбы за его наследство

Нет покоя на том свете: адвокат Жорин назвал условие эксгумации тела Градского

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

В борьбе за наследство именитого композитора могут появиться новые действующие лица, поэтому тело могут потревожить.

С момента смерти Александра Градского прошло больше восьми месяцев, однако споры из-за наследства народного артиста РФ не утихают. Вдова мэтра Марина Коташенко с несовершеннолетними детьми, его старший сын Даниил и дочь Мария, а также сестра Наталья стали главными претендентами на деньги и недвижимость артиста.

Художник Никас Сафронов, комментируя ситуацию с наследством Градского, предположил, что из-за того, что тот не оставил завещания, как и во многих подобных случаях, в деле могут появиться «внебрачные дети» и другие таинственные родственники.

Сафронов заметил, что судебные разбирательства и вероятное появление новых действующих лиц в них потребуют установить законность претензии на наследство, а значит — могут привести к эксгумации тела композитора.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru оценил шансы на подобное развитие событий, а также рассказал об условиях, при которых суд одобрит раскопки могилы Градского.

«Чисто гипотетически, конечно, эксгумация возможна, то есть, если будут претендовать на наследство так называемые „родственники“, родство которых не установлено, то они могут заявить в суде ходатайство о проведении эксгумации, но не факт, что суд его удовлетворит по ряду причин», — отметил юрист.

Самым главным аргументом против раскопок могилы Жорин назвал возможность получения ДНК из личных вещей артиста. Также могли сохраниться биоматериалы в клиниках, где Градский проходил лечение — все-таки композитор ушел из жизни в весьма солидном возрасте, ему было 72 года.

«Я, если честно, более чем уверен, что суд на это не пойдет — либо вообще откажет, либо, возможно, кто-то из участников процесса предложит альтернативу. Здесь же важно что? Извлечь ДНК, которое впоследствии можно будет сравнить непосредственно с ДНК претендентов так называемых», — высказал свою точку зрения Жорин.

Адвокат также припомнил разбирательства по поводу установления родства с покойным актером Спартаком Мишулиным — тогда образец ДНК извлекли из сценического костюма артиста.

«С высокой степенью вероятности я думаю, что до эксгумации не дойдет, но что в теории такое может быть заявлено в ходе судебного процесса, это вполне вероятно», — подытожил правозащитник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за наследство Градского готовы биться новые родственники.

Тема:
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