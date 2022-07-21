Москвичей предупредили о «несусветной жаре» в ближайшие дни
Температура воздуха в столице вскоре приблизиться к норме и поднимется вплоть до 27 градусов днем, а дальше будет только расти.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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В Москве с завтрашнего дня, 22 июля, обещают несусветную жару из-за антициклона. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в первую половину недели с 18 по 22 число температура воздуха в столице была ниже нормы на три-четыре градуса, однако с пятницы «жизнь меняется» — начинается жара.
«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — сказал специалист.
Температура воздуха в этот день приблизится к норме и поднимется до +25…+27 градусов днем и +13…+15 градусов ночью.
В субботу предположительно воздух нагреется до +27…+29 градусов, а в воскресенье от 27 до 32 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москва пережила «ливень года».
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