Москвичей предупредили о «несусветной жаре» в ближайшие дни

В Москве с завтрашнего дня, 22 июля, обещают несусветную жару из-за антициклона. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первую половину недели с 18 по 22 число температура воздуха в столице была ниже нормы на три-четыре градуса, однако с пятницы «жизнь меняется» — начинается жара.

«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — сказал специалист.

Температура воздуха в этот день приблизится к норме и поднимется до +25…+27 градусов днем и +13…+15 градусов ночью.

В субботу предположительно воздух нагреется до +27…+29 градусов, а в воскресенье от 27 до 32 градусов.

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